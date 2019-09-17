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Бібліотека Конгресу США офіційно почала вживати назву Kyiv

Вівторок, 17 вересня 2019, 20:14

Бібліотека Конгресу США офіційно почала використовувати коректну назву української столиці Kyiv.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило МЗС України в рамках своєї онлайн-кампанії #CorrectUA.

"Друзі, щойно отримали неймовірні новини з Вашингтону! Бібліотека Конгресу офіційно запровадила використання назви нашої столиці як Kyiv! Без сумніву, позитивні перетворення світового масштабу потребують часу, але крок за кроком, ми дійдемо до мети", - заявили в МЗС.

У жовтні 2018 року МЗС України спільно з Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine розпочали онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої планують звертатися до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви міста Київ - #KyivNotKiev. Відтоді понад 50 аеропортів світу почали вживати Kyiv замість старого варіанту.

Наразі піком кампанії стало те, що Рада США з географічних назв одностайно ухвалила рішення про заміну офіційної назви столиці України з "Kiev" на "Kyiv" у міжнародній базі. 

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США МЗС
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