Бібліотека Конгресу США офіційно почала вживати назву Kyiv

Бібліотека Конгресу США офіційно почала використовувати коректну назву української столиці Kyiv.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило МЗС України в рамках своєї онлайн-кампанії #CorrectUA.

"Друзі, щойно отримали неймовірні новини з Вашингтону! Бібліотека Конгресу офіційно запровадила використання назви нашої столиці як Kyiv! Без сумніву, позитивні перетворення світового масштабу потребують часу, але крок за кроком, ми дійдемо до мети", - заявили в МЗС.

Друзі, щойно отримали неймовірні новини з Вашингтону!



Бібліотека Конгресу офіційно запровадила використання назви нашої столиці як #Kyiv!



Без сумніву, позитивні перетворення світового масштабу потребують часу, але крок за кроком, ми дійдемо до мети!



Разом! 💛💙 pic.twitter.com/9RBICMGQHs — #CorrectUA 🇺🇦 (@CorrectUA) September 17, 2019

У жовтні 2018 року МЗС України спільно з Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine розпочали онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої планують звертатися до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви міста Київ - #KyivNotKiev. Відтоді понад 50 аеропортів світу почали вживати Kyiv замість старого варіанту.

Наразі піком кампанії стало те, що Рада США з географічних назв одностайно ухвалила рішення про заміну офіційної назви столиці України з "Kiev" на "Kyiv" у міжнародній базі.