Библиотека Конгресса США официально начала употреблять название Киев

Библиотека Конгресса США официально начала использовать корректнjt название украинской столицы Kyiv.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил МИД Украины в рамках своей онлайн-кампании #CorrectUA.

"Друзья, только получили невероятные новости из Вашингтона! Библиотека Конгресса официально ввела использование названия нашей столицы как Kyiv! Без сомнения, позитивные преобразования мирового масштаба потребуют времени, но шаг за шагом, мы дойдем до цели", - заявили в МИД.

Друзі, щойно отримали неймовірні новини з Вашингтону!



Бібліотека Конгресу офіційно запровадила використання назви нашої столиці як #Kyiv!



Без сумніву, позитивні перетворення світового масштабу потребують часу, але крок за кроком, ми дійдемо до мети!



Разом! 💛💙 pic.twitter.com/9RBICMGQHs — #CorrectUA 🇺🇦 (@CorrectUA) September 17, 2019

В октябре 2018 года МИД Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начали онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой планируется обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия города - #KyivNotKiev. С тех пор более 50 аэропортов мира начали употреблять Kyiv вместо старого варианта.

Пока пиком кампании стало то, что Совет США по географическим названиям единогласно принял решение о замене официального названия столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv" в международной базе.