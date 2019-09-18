Ердоган наказав пришвидшити роботу над безвізом з ЄС

Президент Реджеп Таїп Ердоган підписав розпорядження про прискорення кроків з виконання критеріїв візової лібералізації між Туреччиною і ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на Anadolu.

"Для виконання умов скасування шенгенських віз для громадян Туреччини важливо прискорити реалізацію Дорожньої карти візової лібералізації, зокрема забезпечити дієвість критеріїв, уже узгоджених з Єврокомісією. Особлива роль в цьому процесі належить структурам і організаціям, що сприяли початку і успішному просуванню діалогу з ЄС", - йдеться в тексті розпорядження.

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У документі наголошується на необхідності координації дій МЗС і Управління Туреччини у справах ЄС в процесі діалогу з Євросоюзом, а також долучення до процесу Мін'юсту і МВС.

У 2013 році Анкара погодилася прийняти назад мігрантів, які нелегально їздили в ЄС, в обмін на обіцянку безвізового режиму.

Однак наразі ЄС не бачить прогресу у виконанні Туреччиною вимог, необхідних для скасування віз.