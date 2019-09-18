Эрдоган приказал активизировать работу по безвизу с ЕС

Президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал распоряжение об ускорении шагов по выполнению критериев визовой либерализации между Турцией и ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Anadolu.

"Для выполнения условий отмены шенгенских виз для граждан Турции важно ускорить реализацию Дорожной карты визовой либерализации, в частности обеспечить действенность критериев, уже согласованных с Еврокомиссией. Особая роль в этом процессе принадлежит структурам и организациям, которые способствовали началу и успешному продвижению диалога с ЕС", - говорится в тексте распоряжения.

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В документе подчеркивается необходимость координации действий МИД и Управление Турции по делам ЕС в процессе диалога с Евросоюзом, а также приобщения к процессу Минюста и МВД.

В 2013 году Анкара согласилась принять обратно мигрантов, которые нелегально въехали в ЕС, в обмен на обещание безвизового режима.

Однако пока ЕС не видит прогресса в выполнении Турцией требований, необходимых для отмены виз.