Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Эстония: министр посетовал, что граждан заставляют переходить на другой язык

В новой Еврокомиссии санкции против РФ будет курировать еврокомиссар по экономике

Испания идет на досрочные выборы 10 ноября

Стал известен состав новой делегации Украины в ПАСЕ






Эрдоган приказал активизировать работу по безвизу с ЕС

Среда, 18 сентября 2019, 09:08

Президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал распоряжение об ускорении шагов по выполнению критериев визовой либерализации между Турцией и ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Anadolu.

"Для выполнения условий отмены шенгенских виз для граждан Турции важно ускорить реализацию Дорожной карты визовой либерализации, в частности обеспечить действенность критериев, уже согласованных с Еврокомиссией. Особая роль в этом процессе принадлежит структурам и организациям, которые способствовали началу и успешному продвижению диалога с ЕС", - говорится в тексте распоряжения.

Читайте также
Эстонский министр предлагает отменить безвиз для Украины

В документе подчеркивается необходимость координации действий МИД и Управление Турции по делам ЕС в процессе диалога с Евросоюзом, а также приобщения к процессу Минюста и МВД.

В 2013 году Анкара согласилась принять обратно мигрантов, которые нелегально въехали в ЕС, в обмен на обещание безвизового режима.

Однако пока ЕС не видит прогресса в выполнении Турцией требований, необходимых для отмены виз.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Турция Эрдоган
powered by lun.ua