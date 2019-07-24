Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Віцепрем’єрка пояснила потребу нового органу з координації євроінтеграції

Найбільший в історії витік даних у Болгарії та "слід" РФ: затримали менеджера кіберкомпанії

Британія не може посилити присутність у Перській затоці, половина кораблів на ремонті

Зеленський призначив радником "сірого кардинала" МЗС часів Януковича






Туреччина пригрозила скасуванням угоди з ЄС про реадмісію мігрантів

Середа, 24 липня 2019, 10:59

Туреччина скасує угоду про реадмісію мігрантів з Європейським Союзом до тих пір, поки блок не виконає свою обіцянку про безвізовий режим для турецьких громадян.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

"Ми не будемо чекати у дверях ЄС. Угода про реадмісію і угода про безвізовий режим будуть введені в дію одночасно",- заявив Чавушоглу.

У 2013 році Анкара погодилася прийняти назад мігрантів, які нелегально їздили в ЄС в обмін на обіцянку безвізового режиму.

Однак наразі ЄС не бачить прогресу у виконанні Туреччиною вимог, необхідних для скасування віз.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Туреччина візи
powered by lun.ua