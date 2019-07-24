Туреччина пригрозила скасуванням угоди з ЄС про реадмісію мігрантів
Середа, 24 липня 2019, 10:59
Туреччина скасує угоду про реадмісію мігрантів з Європейським Союзом до тих пір, поки блок не виконає свою обіцянку про безвізовий режим для турецьких громадян.
Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.
"Ми не будемо чекати у дверях ЄС. Угода про реадмісію і угода про безвізовий режим будуть введені в дію одночасно",- заявив Чавушоглу.
У 2013 році Анкара погодилася прийняти назад мігрантів, які нелегально їздили в ЄС в обмін на обіцянку безвізового режиму.
Однак наразі ЄС не бачить прогресу у виконанні Туреччиною вимог, необхідних для скасування віз.
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