ВВС Бельгии перехватили четыре российских военных самолета над Балтикой

Бельгийские ВВС, входящих в состав миссии воздушной полиции НАТО, перехватили над Балтийским морем четыре российских военных самолета.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение ВВС Бельгии в Twitter.

"Сегодня два F16 ВВС Бельгии из состава миссии НАТО перехватили два российских Ту-160 и два российских Су-27 над Балтийским морем", - говорится в сообщении.

При этом, как отмечают ВВС Бельгии, это было первое перехват российских самолетов, начиная с 3 сентября.

Кроме того, ВВС Бельгии сопроводили свое сообщение фотографиями перехваченных самолетов.

Some close ups of a Russian Blackjack from today's interception by the @BeAirForce. #DYK The Tupolev #TU160 Blackjack is a nuclear capable supersonic strategic bomber. It has a range of 12300 km and a maximum speed of twice the speed of sound. #NATO #BAP pic.twitter.com/Xp54adwPuI