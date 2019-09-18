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У Венеції в результаті аварії човна загинули троє людей, один – у тяжкому стані

Середа, 18 вересня 2019, 10:03

Троє людей загинули, четвертий перебуває у тяжкому стані в результаті морської аварії в ніч на середу у Венеції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство ANSA.

За попередньою інформацією, човен протаранив штучну греблю, встановлену для захисту Венеції від повеней в рамках проекту MOSE, і перекинувся. Троє його пасажирів загинули.

Рятувальники, які прибули на місце події, знайшли тіла двох загиблих практично відразу. Тіло третьої жертви було знайдено пізніше.

Серед загиблих – дизайнер моторних човнів Фабіо Буцці, а також два британських штурмани. Ще одного штурмана, італійця, рятувальники дістали з води у тяжкому стані.

Зазначається, що потужний човен, здатний розвивати швидкість до 70 вузлів (130 кілометрів на годину), залишив Монте-Карло напередодні близько 11 ранку і намагався побити рекорд швидкості в добиранні до Венеції.

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Італія
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