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В Венеции в результате аварии лодки погибли три человека, один – в тяжелом состоянии

Среда, 18 сентября 2019, 10:03

Три человека погибли, четвертый находится в тяжелом состоянии в результате морской аварии в ночь на среду в Венеции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ANSA.

По предварительной информации, лодка протаранила искусственную плотину, установленную для защиты Венеции от наводнений в рамках проекта MOSE, и перевернулась. Трое пассажиров погибли.

Прибывшие на место происшествия спасатели нашли тела двух погибших практически сразу. Тело третьей жертвы было найдено позже.

Среди погибших - дизайнер моторных лодок Фабио Буцци, а также два британских штурмана. Еще одного штурмана, итальянца, спасатели достали из воды в тяжелом состоянии.

Отмечается, что мощная лодка, способная развивать скорость до 70 узлов (130 километров в час), вышла из Монте-Карло накануне около 11 утра и пыталась побить рекорд скорости на пути в Венецию.

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