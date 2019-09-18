Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Естонія: міністр нарікає, що громадян змушують переходити на іншу мову

У новій Єврокомісії санкції проти РФ куруватиме єврокомісар з економіки

Іспанія йде на дострокові вибори 10 листопада

Став відомий склад нової делегації України в ПАРЄ






В аеропорту Амстердама літак ледь не здійснив зліт з рульової доріжки

Середа, 18 вересня 2019, 10:48

В амстердамському аеропорту Схіпхол літак помилково ледь не здійснив зліт з рульової доріжки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Інцидент стався 6 вересня, однак відомо про нього стало лише зараз. За даними Ради з безпеки Нідерландів, диспетчери дозволили літаку зліт зі смуги Zwanenburgbaan, однак пілоти замість цього спрямували літак не на злітну смугу, а на рульову доріжку.

Коли диспетчери це помітили, то наказали екіпажу негайно зупинити літак. В результаті пілоти перервали старт і вирулили на злітну смугу, з якої зрештою і здійснили зліт.

Рада з безпеки Нідерландів не повідомляє, літак якої авіакомпанії був причетний до інциденту, однак, за даними ЗМІ, йдеться про нідерландського бюджетного перевізника Transavia. Літак прямував до Греції.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Нідерланди
powered by lun.ua