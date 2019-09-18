В аеропорту Амстердама літак ледь не здійснив зліт з рульової доріжки

В амстердамському аеропорту Схіпхол літак помилково ледь не здійснив зліт з рульової доріжки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Інцидент стався 6 вересня, однак відомо про нього стало лише зараз. За даними Ради з безпеки Нідерландів, диспетчери дозволили літаку зліт зі смуги Zwanenburgbaan, однак пілоти замість цього спрямували літак не на злітну смугу, а на рульову доріжку.

Коли диспетчери це помітили, то наказали екіпажу негайно зупинити літак. В результаті пілоти перервали старт і вирулили на злітну смугу, з якої зрештою і здійснили зліт.

Рада з безпеки Нідерландів не повідомляє, літак якої авіакомпанії був причетний до інциденту, однак, за даними ЗМІ, йдеться про нідерландського бюджетного перевізника Transavia. Літак прямував до Греції.