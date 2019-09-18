В аэропорту Амстердама самолет едва не взлетел с рулежной дорожки

В амстердамском аэропорту Схипхол пилот самолета по ошибке едва не совершил взлет с рулежной дорожки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Инцидент произошел 6 сентября, однако известно о нем стало только сейчас. По данным Совета по безопасности Нидерландов, диспетчеры разрешили самолету взлет с полосы Zwanenburgbaan, однако пилоты вместо этого направили самолет не на взлетную полосу, а на рулевую дорожку.

Когда диспетчеры это заметили, то приказали экипажу немедленно остановить самолет. В результате пилоты прервали старт и вырулили на взлетную полосу, с которой в конце концов и взлетели.

Совет по безопасности Нидерландов не сообщает, самолет какой авиакомпании причастен к инциденту, однако, по данным СМИ, речь идет о нидерландском бюджетном перевозчике Transavia. Самолет направлялся в Грецию.