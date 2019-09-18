В онлайн-ЗМІ сходу і півдня України найбільше міжнародних новин стосуються РФ – дослідження

У регіональних онлайн-ЗМІ півдня та сходу України найбільше міжнародних новин публікується про Росію.

Такими є результати дослідження ГО "Інститут масової інформації", що було проведено у восьми регіонах України в серпні цього року, повідомляє "Європейська правда".

Дослідження проводилося з 19 по 23 серпня і включало в себе аналіз 6629 новин із 40 регіональних онлайн-медіа.

За результатами моніторингу, із загальної кількості міжнародних новин про Росію, США та Європу частка новин про Росію становила 51%, про європейські країни та міжнародні організації – 30% і про США – 19%.

Медіа східних та південних регіонів України про Росію писали переважно збалансовано (64% новин були нейтральними), 30% новин про РФ мали негативне забарвлення і 6% були позитивними. Найбільше негативних новин про Росію було опубліковано в онлайн-ЗМІ Харкова (32,6% загальної кількості негативних матеріалів про Росію), Одеси (30,8%) та Миколаєва (21%).

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Що стосується країн Європи, то 89% новин про них в місцевих медіа були нейтральними, 7% – позитивними і 4% – негативними. Під час дослідження було виявлено регіони, в яких не було зафіксовано взагалі жодної новини про країни ЄС протягом моніторингу – в Дніпрі та Херсоні. Втім, варто нагадати, що моніторинг включав у себе новини лише за чотири дні.

Найчастіше про країни Євросоюзу писали онлайн-ЗМІ Запоріжжя (4% загальної кількості публікацій) та Миколаєва (3%).

Про США місцеві медіа сходу та півдня України публікували переважно нейтральні новини (83%). На негативні новини про США припало 11%, і ще 6% були позитивними новинами. Найчастіше про США писали онлайн-ЗМІ Запоріжжя та Миколаєва (по 2% загальної кількості публікацій).

Найбільше позитивних новин стосувалося міжнародних організацій та інституцій (16,5% загальної кількості новин про них). Найчастіше про міжнародні організації писали в новинах Луганщини (3% загальної кількості публікацій) та Донеччини (1%).