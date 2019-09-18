В онлайн-СМИ востока и юга Украины больше всего международных новостей касаются РФ – исследование

В региональных онлайн-СМИ юга и востока Украины больше всего международных новостей публикуется о России.

Таковы результаты исследования ОО "Институт массовой информации", проведенного в восьми регионах Украины в августе этого года, сообщает "Европейская правда".

Исследование проводилось с 19 по 23 августа и включало в себя анализ 6629 новостей из 40 региональных онлайн-медиа.

По результатам мониторинга, из общего количества международных новостей о России, США и Европу доля новостей о России составляла 51%, о европейских странах и международных организациях - 30% и о США - 19%.

Медиа восточных и южных регионов Украины о России писали преимущественно сбалансированно (64% новостей были нейтральными), 30% новостей о РФ имели негативную окраску и 6% были положительными. Больше всего негативных новостей о России было опубликовано в онлайн-СМИ Харькова (32,6% общего количества негативных материалов о России), Одессы (30,8%) и Николаева (21%).

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Что касается стран Европы, то 89% новостей о них в местных СМИ были нейтральными, 7% - положительными и 4% - отрицательными. В ходе исследования было выявлено регионы, в которых не было зафиксировано вообще ни одной новости о странах ЕС в течение мониторинга - в Днепре и Херсоне. Впрочем, стоит напомнить, что мониторинг включал в себя новости только за четыре дня.

Чаще всего о странах Евросоюза писали онлайн-СМИ Запорожья (4% общего количества публикаций) и Николаева (3%).

О США местные СМИ востока и юга Украины публиковали в основном нейтральные новости (83%). На негативные новости о США пришлось 11%, и еще 6% были положительными новостями. Чаще всего о США писали онлайн-СМИ Запорожья и Николаева (по 2% общего количества публикаций).

Больше всего положительных новостей касалось международных организаций и институтов (16,5% общего количества новостей о них). Чаще всего о международных организациях писали в новостях Луганской (3% общего количества публикаций) и Донецкой областей (1%).