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Президентка Естонії пояснила, чим Україна відрізняється від інших держав екс-СРСР

Середа, 18 вересня 2019, 17:41

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд розповіла чим, на її думку, сучасна Україна відрізняється від інших колишніх республіка СРСР.

Про це вона розповіла у інтерв’ю "Європейській правді".

"Коли спілкуюся з європейськими партнерами, завжди кажу: Україна особлива. У вас неймовірно сильне громадянське суспільство, яке не варто недооцінювати. Саме тому ви вирізняєтеся з усіх держав, які колись були у складі Радянського союзу", - сказала Кальюлайд.

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Вона зазначила, що в усіх інших колишніх республіках СРСР, за винятком держав Балтії, бракує вільних медіа, демократії, а відтак - ґрунту для побудови вільної держави і ринкових реформ.

"А в Україні це є! Саме ваше суспільство є рушійною силою вашої держави", - вважає Кальюлайд.

При цьому, зазначила вона, для успіху України вкрай важливим є прогрес у боротьбі з корупцією.

"Але якщо свобода вашого суспільства не супроводжуватиметься реальними змінами, якщо ми не будемо бачити реального прогресу в боротьбі з корупцією – ви не отримаєте двох речей: економічного зростання та зростання підтримки Заходу.

Детальніше читайте у інтерв’ю: "Президент Естонії: Зеленський обрав швидкі реформи? Тоді ваша влада точно робитиме помилки".

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