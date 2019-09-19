У Вільнюсі евакуюють людей через 100-кілограмову авіабомбу часів Другої світової
Четвер, 19 вересня 2019, 10:57
У Вільнюсі в четвер вранці ненадовго перекрили дві вулиці і евакуювали жителів кількох будинків.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.
Причиною запобіжних заходів стала нейтралізація виявленого снаряда часів Другої світової війни.
Повідомляється що авіаційний снаряд вагою 100 кг був виявлений в столичному районі Науінінкай, 18 вересня, о 16.30. на будівництві, що знаходиться на вул. Капсу, 11. Був введений план "Щит".
Снаряд нейтралізують починаючи з 9 ранку 19 вересня.
За попередніми даними, евакуйовані жителі трьох будинків, двох котеджів, а також діти і дорослі з дитячого садка і школи.
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