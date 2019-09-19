В Вильнюсе эвакуируют людей из-за 100-килограммовой авиабомбы времен Второй мировой

В Вильнюсе в четверг утром ненадолго перекрыли две улицы и эвакуировали жителей нескольких домов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Причиной мер стала нейтрализация обнаруженного снаряда времен Второй мировой войны.

Сообщается, что авиационный снаряд весом 100 кг был обнаружен в столичном районе Науининкай, 18 сентября, в 16.30. на стройке на ул. Капс, 11. Был введен план "Щит".

Снаряд нейтрализуют начиная с 9 утра 19 сентября.

По предварительным данным, эвакуированы жители трех домов, двух коттеджей, а также дети и взрослые из детского сада и школы.