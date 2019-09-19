Керівна партія Польщі утримує лідерство перед виборами, але конституційної більшості не має

Керівна партія Польщі "Право і справедливість" може розраховувати на парламентських виборів на підтримку 45,7% виборців.

Такими є результати опитування соціологічної служби Badania.pro для порталів Onet i Fakt, повідомляє "Європейська правда".

Це означає, що партія Ярослава Качинського матиме у новому Сеймі 246 мандатів.

На другому місці в опитуванні опинилася опозиційна "Громадянська коаліція" з підтримкою на рівні 28,7%, тобто 146 мандатів. Третя – "Лівиця", що може розраховувати на підтримку 13,3% виборців і мати 54 представники у Сеймі.

"Польську коаліцію" підтримують 6,5% виборців - це може принести їй 13 мандатів. 1 представника до Сейму може провести німецька меншина.

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"Партія Ярослава Качинського поки отримує на 15 мандатів більше, ніж потрібно для досягнення звичайної парламентської більшості. Одночасно їй бракує 30 мандатів до кількості 276 (при такій кількості партія може відхилити вето президента), а також 61 мандата до конституційної більшості (2/3 мандатів)",- зазначає Onet.

Як відомо, парламентські вибори у Польщі відбудуться 13 жовтня.