Правящая партия Польши удерживает лидерство перед выборами, но без конституционного большинства

Правящая партия Польши "Право и справедливость" может рассчитывать на парламентских выборах на поддержку 45,7% избирателей.

Таковы результаты опроса социологической службы Badania.pro для порталов Onet i Fakt, сообщает "Европейская правда".

Это означает, что партия Ярослава Качиньского получит в новом Сейме 246 мандатов.

На втором месте в опросе оказалась оппозиционная "Гражданская коалиция" с поддержкой на уровне 28,7%, то есть 146 мандатов. Третья - "Левые", которые могут рассчитывать на поддержку 13,3% избирателей и иметь 54 представители в Сейме.

"Польскую коалицию" поддерживают 6,5% избирателей - это может принести ей 13 мандатов. Одного представителя в Сейм может провести немецкое меньшинство.

Читайте также В Польше обяжут членов семей политиков раскрывать свои доходы

"Партия Ярослава Качиньского пока получает на 15 мандатов больше, чем нужно для достижения обычного парламентского большинства. В то же время ей не хватает 30 мандатов до 276 (при таком количестве партия может отклонить вето президента), а также 61 мандата до конституционного большинства (две трети мандатов)", - отмечает Onet.

Как известно, парламентские выборы в Польше состоятся 13 октября.