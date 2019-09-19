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На прем'єра Британії в лікарні накинувся розлючений батько хворої дитини

Четвер, 19 вересня 2019, 14:08

Прем'єра Британії Бориса Джонсона в середу під час візиту до лікарні висварив розлючений батько хворої дитини, який сказав йому, що Державна служба охорони здоров'я (NHS) знищена, "а тепер ви приїжджаєте сюди за можливістю з'явитися перед пресою".

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Politico.

Очевидно розгублений британський прем'єр-міністр тоді, як не дивно, враховуючи, що подію висвітлювали більшість британських ЗМІ, сказав: "Ну, насправді преси тут немає". Потім батько вказав на журналістів і камери, сказавши: "Що ви маєте на увазі, що тут немає преси, хто ці люди?"

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Розлюченим чоловіком був Омар Салем, лейбористський активіст, що проводив кампанію проти Brexit. Він сказав, що пояснив Джонсону "частину моєї думки про те, як він керує NHS на основі досвіду моєї 7-денної дочки, якою нехтували годинами минулої ночі".

За його словами, команда у відділенні невідкладної допомоги в університетській лікарні Whipps Cross у Лондоні "була чудовою", але лікаря сім'я не могла дочекатися годинами.

Прессекретар прем'єр-міністра заявив, що Салем, зрозуміло, був "дуже знервований", і прем'єр-міністр "не збирається ховатися від цих обставин, коли він робить такі візити, і, очевидно, прагне поговорити з людьми, поспівпереживати і побачити, чим він може допомогти", - повідомляє The Guardian.

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