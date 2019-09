На прем'єра Британії в лікарні накинувся розлючений батько хворої дитини

Прем'єра Британії Бориса Джонсона в середу під час візиту до лікарні висварив розлючений батько хворої дитини, який сказав йому, що Державна служба охорони здоров'я (NHS) знищена, "а тепер ви приїжджаєте сюди за можливістю з'явитися перед пресою".

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Politico.

Очевидно розгублений британський прем'єр-міністр тоді, як не дивно, враховуючи, що подію висвітлювали більшість британських ЗМІ, сказав: "Ну, насправді преси тут немає". Потім батько вказав на журналістів і камери, сказавши: "Що ви маєте на увазі, що тут немає преси, хто ці люди?"

Розлюченим чоловіком був Омар Салем, лейбористський активіст, що проводив кампанію проти Brexit. Він сказав, що пояснив Джонсону "частину моєї думки про те, як він керує NHS на основі досвіду моєї 7-денної дочки, якою нехтували годинами минулої ночі".

За його словами, команда у відділенні невідкладної допомоги в університетській лікарні Whipps Cross у Лондоні "була чудовою", але лікаря сім'я не могла дочекатися годинами.

"What do you mean there's no press here, who are these people?"



The father of a sick child tells Boris Johnson during a hospital visit that "the NHS has been destroyed... and now you come here for a press opportunity". pic.twitter.com/eN7L9p2fsN