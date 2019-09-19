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Прем'єр Люксембургу каже, що не хотів принижувати прем'єра Британії

Четвер, 19 вересня 2019, 12:48

Прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель заявив, що не мав наміру принижувати британського прем'єра Бориса Джонсона в понеділок, проводячи пресконференцію без нього.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Перед приїздом Джонсона біля резиденції прем’єра Люксембургу Ксав'є Беттеля зібралися учасники акції протесту, які вигукували гасла проти Brexit та Джонсона. Як повідомили на Даунінг-стріт, Джонсон попросив провести зустріч з пресою в приміщенні, щоб журналісти змогли почути, про що йдеться. 

Беттель рішуче заперечив, що його пресконференція поруч із порожньою трибуною і прапором Британії була "підставою" або була спланованою.

Він сказав, що запропонував своєму британському колезі розпочати пресконференцію на вулиці, як було заплановано, оскільки він не мав місця для розміщення всіх 140 акредитованих журналістів.

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Беттель сказав, що не міг поїхати за Джонсоном, коли той вирішив поїхати в посольство Великої Британії, щоб зробити свою заяву.

Він заявив, що засоби масової інформації обурилися б ще більше, ябки Люксембург прибрав британський прапор та трибуну Джонсона, тому вирішив вийти і зробити заяви про Brexit, як і планував.

Беттель вказав на порожнє місце Джонсона, коли говорив, що кампанія Brexit сповнена брехні.

The Times написала, що Джонсона "висміяли" за "надзвичайного порушення протоколу", а головний таблоїд Британії The Sun заявив, що Люксембург був "приголомшливо грубим" стосовно Джонсона.

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Люксембург Велика Британія
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