Засудженому родичу короля Іспанії дозволили залишати в’язницю двічі на тиждень

Іньякі Урдангарін, чоловік сестри короля Іспанії Феліпе VI, двічі на тиждень зможе залишати в'язницю для волонтерської роботи, щоб уникнути "дегуманізації" та "десоціалізації".

Відповідне рішення цього тижня ухвалив суд, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на El Pais.

Урдангарін буде займатися волонтерською роботою в релігійному закладі в Мадриді не більше восьми годин на день.

Суддя заявив, що опальний колишній герцог Пальми працюватиме з інвалідами, щоб "зменшити або запобігти його дегуманізації та десоціалізації".

Урдангарін відбуває покарання у в’язниці міста Брієва, яка знаходиться на відстані 75 км на північний захід від Мадрида. Він сам обрав її серед 82 пенітенціарних закладів Іспанії.

Пенітенціарний центр у Брієві - це жіноча в’язниця, яка була побудована в 1989 році, в даний час там знаходяться близько 200 в'язнів. У цій тюрмі є окремий чоловічий блок, в якому і перебуває Урдангарін. Окрім нього інших в'язнів там немає.

За даними іспанських ЗМІ, він швидко впав у депресію після свого ув'язнення 18 червня минулого року.

Його тимчасові звільнення дозволені згідно зі статтею 117 Кримінального регламенту Іспанії, яка дозволяє злочинцям "другого класу" виходити з в'язниці не більше восьми годин на день.

Нагадаємо, некомерційна організація Урдангаріна "Інститут Ноос" використовувалася як посередник, щоб вигравати необґрунтовано завищені контракти з регіональними органами влади.

Обсяг державних коштів, сплачених інституту, склав близько 5,6 млн євро.

Звинуваченою у цій справі проходила і сестра короля, принцеса Крістіна. Її звинувачували в співучасті у розкраданні коштів разом з її чоловіком і 16 іншими підсудними, однак пізніше виправдали, присудивши штраф.