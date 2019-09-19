Осужденному родственнику короля Испании позволили покидать тюрьму дважды в неделю

Иньяки Урдангарин, муж сестры короля Испании Фелипе VI, два раза в неделю сможет покидать тюрьму для волонтерской работы, чтобы избежать "дегуманизации" и "десоциализации".

Соответствующее решение на этой неделе принял суд, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Урдангарин будет заниматься волонтерской работой в религиозном заведении в Мадриде не более восьми часов в день.

Судья заявил, что опальный бывший герцог Пальмы будет работать с инвалидами, чтобы "уменьшить или предотвратить его дегуманизацию и десоциализацию".

Урдангарин отбывает наказание в тюрьме города Бриева, которая находится на расстоянии 75 км к юго-западу от Мадрида. Он сам выбрал ее среди 82 пенитенциарных учреждений Испании.

Пенитенциарный центр в Бриеве - это женская тюрьма, построенная в 1989 году, в настоящее время там находятся около 200 заключенных. В этой тюрьме есть отдельный мужской блок, в котором и находится Урдангарин. Кроме него других заключенных там нет.

По данным испанских СМИ, он быстро впал в депрессию после своего заключении 18 июня прошлого года.

Его временные увольнения разрешены согласно статье 117 Уголовного регламента Испании, которая позволяет преступникам "второго класса" выходить из тюрьмы не более чем на восемь часов в день.

Напомним, некоммерческая организация Урдангарина "Институт Ноос" использовалась в качестве посредника, чтобы выигрывать необоснованно завышенные контракты с региональными органами власти.

Объем государственных средств, уплаченных институту, составил около 5,6 млн евро.

Обвиняемой по этому делу проходила и сестра короля, принцесса Кристина. Ее обвиняли в соучастии в хищении средств вместе с ее мужем и 16 другими подсудимыми, однако позже оправдали, присудив штраф.