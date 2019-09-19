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Британську авіакомпанію easyJet розкритикували за найкоротший внутрішній рейс

Четвер, 19 вересня 2019, 15:38

Науковці і кліматичні активісти критикують британського авіаперевізника easyJet за запуск найкоротшого внутрішнього рейсу, характеризуючи його як "безглузде продукування вуглецю".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Independent.

Найбільший британський лоукостер оголосив про запуск нового 400-кілометрового маршруту з Бірмінгема до Единбурга, який займе 70 хвилин від одного виходу на посадку до іншого.

Авіакомпанія обіцяє здійснювати по 13 рейсів за маршрутом щотижня і планує перевозити по 500 пасажирів на день.

Проте вчені-кліматологи розкритикували це рішення на тлі занепокоєння з приводу збільшення викидів від британських авіакомпаній в той час, коли країна різко відчуває потребу в скороченні викидів.

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Доктор Дуг Парр, головний науковий співробітник Greenpeace UK, сказав: "У нас є вуглецевий бюджет. Одна з найбільших проблем цього століття полягатиме в тому, як ми розподіляємо цей обмежений вуглецевий бюджет серед життєво важливих галузей промисловості, які не можуть працювати без викидів вуглецю – наприклад, виробництво цементу, або коли є реальна необхідність швидко перетнути океан.

"За нинішнього стану речей нам доведеться обмежити ці корисні і важливі заходи набагато більше, ніж ми могли б зробити, тому що ми витратимо велику частину цього бюджету на безглузді викиди вуглецю, такі як політ з Бірмінгема до Едінбурга", – додав він.

Авіація є одним з найбільш швидко зростаючих джерел парникових газів, а аеропорти Британії мають намір збільшити пропускну здатність на 59% до 2050 року.

За словами дослідників, це більш ніж удвічі перевищує приріст, врахований в доповіді, в якій викладається мета зменшення викидів парникових газів до нуля до 2050 року.  

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