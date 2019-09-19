Британскую авиакомпанию easyJet раскритиковали за самый короткий внутренний рейс

Ученые и климатические активисты критикуют британского авиаперевозчика easyJet за запуск кратчайшего внутреннего рейса, характеризуя его как "бессмысленное продуцирование углерода".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Independent.

Крупнейший британский лоукостер объявил о запуске нового 400-километрового маршрута из Бирмингема до Эдинбурга, который займет 70 минут от одного выхода на посадку к другому.

Авиакомпания обещает осуществлять по 13 рейсов по маршруту каждую неделю и планирует перевозить по 500 пассажиров в день.

Однако ученые-климатологи раскритиковали это решение на фоне беспокойства по поводу увеличения выбросов от британских авиакомпаний в то время, когда страна резко испытывает потребность в сокращении выбросов.

Доктор Дуг Парр, главный научный сотрудник Greenpeace UK, сказал: "У нас есть углеродный бюджет. Одна из самых больших проблем этого века будет заключаться в том, как мы распределяем этот ограниченный углеродный бюджет среди жизненно важных отраслей промышленности, которые не могут работать без выбросов углерода – например, производство цемента, или когда есть реальная необходимость быстро пересечь океан".

"При нынешнем положении вещей нам придется ограничить эти полезные и важные мероприятия гораздо больше, чем мы могли бы сделать, потому что мы потратим большую часть этого бюджета на бессмысленные выбросы углерода, такие как полет из Бирмингема в Эдинбург," – добавил он.

Авиация является одним из наиболее быстро растущих источников парниковых газов, а аэропорты Британии намерены увеличить пропускную способность на 59 процентов до 2050 года.

По словам исследователей, это более чем в два раза превышает прирост, учтенный в докладе, в котором излагается цель уменьшения выбросов парниковых газов до нуля к 2050 году.