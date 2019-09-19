Франция и Италия призвали к новой системе автоматического распределения мигрантов в ЕС

Франция и Италия призывают создать новую систему для автоматического перераспределения мигрантов в странах ЕС, так как количество людей, въезжающих в Европу, растет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

"Европейский Союз не проявил достаточной солидарности со странами, которые первыми принимают прибывших", - заявил президент Франции Эммануэль Макрона, добавив, что действующая система особенно несправедлива в отношении Италии.

Макрона в среду провел в Риме переговоры с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Позже лидеры заявили, что ЕС должен ввести более справедливую систему приема мигрантов, оставшихся в Средиземном море.

Италия ранее критиковала другие страны-члены ЕС за то, что они не разделяют достаточной ответственности за прием мигрантов.

В начале прошлой недели Турция, которая приняла более 3,6 миллиона сирийцев, бежавших от гражданской войны, предупредила, что "вынуждена будет открыть двери", если не получит материально-технической поддержки от ЕС, чтобы создать "безопасную зону" для беженцев в Сирии.

На этой неделе в Италии и Греции прибыли сотни мигрантов, многие из них прибыли на лодках из Ливии и Турции.

Резкий рост в последние дни привел к проблемам в миграционных центрах на греческих островах, которые принимают и размещают людей на время подачи заявлений об убежище.

На Лесбосе в центре, построенном для обслуживания до 3 тысяч человек, в настоящее время проживает более 10 тысяч человек.