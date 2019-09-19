Глава МВС Естонії бойкотує зустріч у Брюсселі щодо змін міграційної політики ЄС

Міністр внутрішніх справ Естонії Март Хельме відмовився брати участь у запланованій на понеділок зустрічі глав МВС країн Європейського союзу, яка буде присвячена зміні міграційної політики.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За словами Хельме, своєю відмовою він дає зрозуміти, що Естонія не збирається навіть обговорювати створення міграційного механізму.

Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте хочуть змінити міграційну політику ЄС, щоб в ній брали участь усі країни союзу. Ті країни, які не будуть слідувати цій політиці, будуть каратися штрафом.

У понеділок запропонований Італією новий міграційний механізм буде представлений всім міністрам внутрішніх справ Євросоюзу.

"Своєю символічною неприсутністю ми покажемо, що не збираємося починати будь-яку дискусію на цю тему. Ми не збираємося дозволити втягнути себе в обговорення. Естонія не братиме іммігрантів на підставі якогось механізму з розподілу", - заявив Хельме.

Міністр упевнений, що пропозиція не буде підтримана, але її пропонуватимуть знову і знову. "Ясно, що дискусія продовжиться і на початку жовтня під час наступної зустрічі", - сказав Хельме, додавши, що не тільки Естонія не згодна з таким рішенням міграційних питань.

Нагадаємо, глава Консервативної народної партії (EKRE) та за сумісництвом глава МВС Март Хельме раніше розпорядився з'ясувати, чи можна скасувати безвізовий режим для громадян України.

Він заявив, що Україна стала "троянським конем" для Естонії і для Росії, "тому що ті, хто приїжджають сюди, не стільки українці, як росіяни зі сходу України, зросійщені українці або просто гомо-совєтікуси".