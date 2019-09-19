Глава МВД Эстонии бойкотирует встречу в Брюсселе об изменениях миграционной политики ЕС

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме отказался участвовать в запланированной на понедельник встрече глав МВД стран Европейского Союза, которая будет посвящена изменению миграционной политики.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

По словам Хельме, своим отказом он дает понять, что Эстония не собирается даже обсуждать создание миграционного механизма.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джузеппе Конте хотят изменить миграционную политику ЕС, чтобы в ней участвовали все страны союза. Те страны, которые не будут следовать этой политике, будут наказываться штрафом.

В понедельник предложенный Италией новый миграционный механизм будет представлен всем министрам внутренних дел Евросоюза.

"Своим символическим неприсутствием мы покажем, что не собираемся начинать любую дискуссию на эту тему. Мы не собираемся позволить втянуть себя в обсуждение. Эстония не будет принимать иммигрантов на основании какого-то механизма по распределению", - заявил Хельме.

Министр уверен, что предложение не будет поддержано, но его будут вносить снова и снова. "Ясно, что дискуссия продолжится и в начале октября во время следующей встречи", - сказал Хельме, добавив, что не только Эстония не согласна с таким решением миграционных вопросов.

Напомним, глава Консервативной народной партии (EKRE) и по совместительству глава МВД Март Хельме ранее распорядился выяснить, можно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины.

Он заявил, что Украина стала "троянским конем" для Эстонии и для России, "потому что те, кто приезжают сюда, не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто гомо-советикус".