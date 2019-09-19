Кулеба про конфлікт з Угорщиною: обидві сторони мають піти на поступки

Україна та Угорщина повинні піти на поступки, аби вирішити конфлікт у двосторонніх відносинах.

Таку думку в коментарі "Укрінформу" висловив віцепрем’єр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

Він зазначив, що Угорщина після обрання Володимира Зеленського президентом надсилала українській стороні чіткі сигнали про готовність до діалогу із проблемних питань у двосторонніх відносинах між країнами.

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"Безумовно, ані Угорщина, ані Україна не розглядають цей процес, як давайте зробимо якийсь односторонній крок, а потім подивимося, що буде, — це має бути проговорено. Обидві сторони мають піти на поступки", - сказав Кулеба, розмірковуючи про налагодження діалогу з Угорщиною.

За його словами, відбуватимуться контакти і консультації на різних рівнях для того, щоб прозондувати ґрунт і зрозуміти, на який результат можна вийти.

"Але очевидно, як я неодноразово наголошував ще у статусі посла і зараз, що у нас набагато більше інтересів, які нас об'єднують, ніж питань, які роз'єднують. Тому я вважаю, що ми можемо досягти спільної мови. Але обидві сторони мають довіряти одна одній, а це потребує роботи", - резюмував Кулеба.