Кулеба о конфликте с Венгрией: обе стороны должны пойти на уступки

Украина и Венгрия должны пойти на уступки, чтобы решить конфликт в двусторонних отношениях.

Такое мнение в комментарии "Укринформу" выразил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

Он отметил, что Венгрия после избрания Владимира Зеленского президентом посылала украинской стороне четкие сигналы о готовности к диалогу с проблемных вопросов в двусторонних отношениях между странами.

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"Безусловно, ни Венгрия, ни Украина не рассматривают этот процесс, как давайте сделаем какой-то односторонний шаг, а потом посмотрим, что будет, - это должно быть проговорено. Обе стороны должны пойти на уступки", - сказал Кулеба, размышляя о налаживании диалога с Венгрией.

По его словам, будут осуществлятся контакты и консультации на различных уровнях для того, чтобы прозондировать почву и понять, на какой результат можно выйти.

"Но очевидно, как я неоднократно подчеркивал еще в статусе посла и сейчас, что у нас гораздо больше интересов, которые нас объединяют, чем вопросов, которые разъединяют. Поэтому я считаю, что мы можем найти общий язык. Но обе стороны должны доверять друг другу, а это требует работы", - резюмировал Кулеба.