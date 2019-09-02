В Україні почав роботу новий посол Нідерландів

Новопризначений посол Нідерландів в Україні Йоганнес де Мол вручив копії вірчих грамот заступниці міністра закордонних справ України Олені Зеркаль.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресцентр МЗС.

Співпраця між Україною та Нідерландами в розслідуванні збиття літака МН17 є ілюстрацією добрих та плідних відносин між обома країнами, зазначили у відомстві.

"Співрозмовники констатували важливість продовження тісної взаємодії між країнами з метою притягнення всіх винних у скоєнні цього злочину до відповідальності, як в рамках кримінального процесу, так і в міжнародних судових інституціях", - йдеться у повідомленні.

Зеркаль підкреслила важливість продовження Нідерландами надання практичної допомоги у здійсненні реформ та політичної підтримки України на міжнародному рівні.

Де Мол наголосив, що суттєвий прогрес України у реалізації реформ "створює міцне підґрунтя для нарощення економічної співпраці між Україною та Нідерландами", розповіли в МЗС.