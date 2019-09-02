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В Украине начал работу новый посол Нидерландов

Понедельник, 2 сентября 2019, 11:59

Новоназначенный посол Нидерландов в Украине Йоханнес де Мол вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Елене Зеркаль.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-центр МИД.

Сотрудничество между Украиной и Нидерландами в расследовании сбития самолета МН17 является иллюстрацией добрых и плодотворных отношений между обеими странами, отметили в ведомстве.

"Собеседники констатировали важность продолжения тесного взаимодействия между странами с целью привлечения всех виновных в совершении этого преступления к ответственности, как в рамках уголовного процесса, так и в международных судебных институтах", - говорится в сообщении.

 

Зеркаль подчеркнула важность продолжения Нидерландами оказания практической помощи в осуществлении реформ и политической поддержки Украины на международном уровне.

Де Мол отметил, что существенный прогресс Украины в реализации реформ "создает прочную основу для наращивания экономического сотрудничества между Украиной и Нидерландами", рассказали в МИД.

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