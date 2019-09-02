У Чехії вирішили зупинити переслідування прем’єра у справі махінацій з коштами ЄС – ЗМІ

Державний прокурор Ярослав Сарох вирішив зупинити кримінальне переслідування прем’єра Андрея Бабіша у справі про махінації з коштами ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Прессекретар Празької прокуратури Алеш Кімбала заявив, що остаточне рішення з цього питання ще не прийняте. Прокурор склав проєкт рішення, який він представив для подальшого розгляду в муніципальній прокуратурі.

Прокурор також вирішив припинити переслідування членів сім'ї Бабіша та його колег.

У разі, якби прокуратура звинуватила прем'єра у фінансовому злочині, йому загрожувало б тюремне ув'язнення терміном до 10 років.

Бабіш напередодні заявив, що навіть у разі висунення йому звинувачень він не пішов би з посади прем’єра.

Бабіш-молодший разом із батьком та кількома іншими членами родини фігурують у так званій справі "Гнізда лелеки" щодо махінацій із коштами ЄС.

У 2008 році родина Бабіша викупила старовинний маєток, який вирішила переобладнати у люксовий конференц-центр "Гніздо лелеки". Суму реконструкції оцінили у 350 млн крон, з яких 50 млн склав грант Євросоюзу на підтримку малого бізнесу.

Прем’єр-міністр відмежувався від скандалу і заявив, що "Гніздо лелеки" належить його дітям.