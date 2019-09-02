В Чехии решили остановить преследование премьера по делу махинаций со средствами ЕС – СМИ

Государственный прокурор Ярослав Сарох решил остановить уголовное преследование премьера Андрея Бабиша по делу о махинациях со средствами ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Пресс-секретарь Пражской прокуратуры Алеш Кимбала заявил, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Прокурор составил проект решения, который он представил для дальнейшего рассмотрения в муниципальной прокуратуре.

Прокурор также решил прекратить преследование членов семьи Бабиша и его коллег.

В случае, если прокуратура обвинила премьера в финансовом преступлении, ему грозило бы тюремное заключение сроком до 10 лет.

Бабиш накануне заявил, что даже в случае предъявления ему обвинений он не пошел бы с должности премьера.

Бабиш-младший вместе с отцом и несколькими другими членами семьи фигурируют в так называемом деле "Гнезда аиста" относительно махинаций со средствами ЕС.

В 2008 году семья Бабиша выкупила старинный особняк, который решили переоборудовать в люксовый конференц-центр "Гнездо аиста". Сумму реконструкции оценили в 350 млн крон, из которых 50 млн составил грант Евросоюза на поддержку малого бизнеса.

Премьер-министр отмежевался от скандала и заявил, что "Гнездо аиста" принадлежит его детям.