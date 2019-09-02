Греція оголосила надзвичайні заходи через наплив мігрантів

Грецький уряд оголосив надзвичайні заходи для боротьби з "величезними хвилями" шукачів притулку, які прибувають з Туреччини, щоб не повторити кризи 2015 року.

Заходи представив міністр цивільного захисту Міхаліс Хрисохоїдіс, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Guardian.

"Ми спостерігаємо величезні хвилі мігрантів, яким сприяють контрабандисти новими методами та кращими та швидшими катерами. Якщо ситуація продовжуватиметься, ми повторимо 2015 рік. Ми будемо вживати заходів для захисту своїх кордонів, і ми будемо набагато суворішими, набагато швидшими у їх застосуванні", - сказав міністр.

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Грецька влада пообіцяла посилити патрулювання вздовж морських кордонів, в першу чергу для боротьби з перевізниками нелегальних мігрантів.

Також грецький уряд також звернеться до НАТО та ЄС з проханням допомогти активізувати патрулювання в цьому районі.

Минулого тижня близько 650 осіб, серед яких 240 дітей, переважно афганського походження, протягом кількох годин висадилися на острів Лесбос.

В даний час майже 11 000 людей живуть в таборі для мігрантів на острові, який розрахований на максимум 3000 людей.

Майже половина з 56 000 прибулих біженців та мігрантів в Європу цього року пройшли через грецькі острови.