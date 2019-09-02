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Глава МЗС Греції назвав Туреччину порушником спокою у регіоні

Понеділок, 2 вересня 2019, 16:30

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас заявив, що Туреччина може продовжувати діяти як порушник спокою в регіоні, але Греція не має наміру відповідати тим же.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Свою заяву Дендіас зробив на тлі триваючої ескалації напруженості з Туреччиною, через кілька годин після того, як грецькі ЗМІ показали фотографію президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана перед картою, на якій зображена майже половина Егейського моря і територія до східного узбережжя Криту як така, що належить Туреччині.

Відкинувши фотографію як"піар-трюк", Дендіас сказав, що "такі витівки просто встановлюють імідж Туреччини як лиходія".

"Кордони держав визначаються не якоюсь картою, яку вирішує намалювати якесь міністерство, а на основі міжнародного права", - сказав міністр.

Дендіас також поклав відповідальність на Туреччину за триваючі порушення виключної економічної зони Кіпру в її пошуках родовищ вуглеводнів.

"Кіпр є незалежною державою ЄС. Очевидно, що Туреччина порушує суверенні права Республіки Кіпр. Ми сподіваємося, що Туреччина стане на правильний шлях", - сказав він.

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