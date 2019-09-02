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Глава МИД Греции назвал Турцию нарушителем спокойствия в регионе

Понедельник, 2 сентября 2019, 16:30

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что Турция может продолжать действовать как нарушитель спокойствия в регионе, но Греция не намерена отвечать тем же.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Свое заявление Дендиас сделал на фоне продолжающейся эскалации напряженности с Турцией, через несколько часов после того, как греческие СМИ показали фотографию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана перед картой, на которой изображена почти половина Эгейского моря и территория до восточного побережья Крита принадлежащая Турции.

Отбросив фотографию как"пиар-трюк", Дендиас сказал, что "такие выходки просто устанавливают имидж Турции как злодея".

"Границы государств определяются не какой-то картой, которую решает нарисовать какое-то министерство, а на основе международного права", - сказал министр.

Дендиас также возложил ответственность на Турцию за продолжающиеся нарушения исключительной экономической зоны Кипра в ее поисках месторождений углеводородов.

"Кипр является независимым государством ЕС. Очевидно, что Турция нарушает суверенные права Республики Кипр. Мы надеемся, что Турция станет на правильный путь", - сказал он.

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