Колеги Тараса Качки підтвердили, що він стане торговим представником України

Виконавчий директор Міжнародного центру "Відродження" Олександр Сушко підтвердив, що Тарас Качка отримав запрошення піти в уряд - заступником міністра економіки та торговельним представником.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Маємо оголосити, що один з найяскравіших наших колег по команді, колишній заступник директора МФ "Відродження" та нинішній стратегічний радник, відомий юрист-міжнародник, а у минулому - один з ключових переговорників української сторони щодо Угоди про асоціацію з ЄС Taras Kachka отримав запрошення піти в уряд - заступником міністра економіки та торговельним представником" – написав Сушко.

"Це - його тема, в якій він став одним з кращих професіоналів у країні задовго до приєднання до команди Фонду" - додав він.

Як повідомлялося, сьогодні на сайті НАЗК з'явилася декларація Качки з приміткою "Декларація кандидата на посаду: Заступник міністра - Торговий представник".

Качка є радником зі стратегічних питань міжнародного фонду "Відродження", також він є радником в Міністерстві закордонних справ. У 2014-2015 роках був віцепрезидентом та в.о. президента Американської торговельної палати в Україні.

У 2007-2011 роках він був учасником переговорної команди України щодо Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.