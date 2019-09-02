Чехія, Угорщина та Іспанія в рамках місії НАТО розпочинають патрулювання неба країн Балтії

У понеділок, 2 вересня, на охорону повітряного простору країн Балтії заступили представники військово-повітряних сил Чехії, що розмістилися на авіабазі в естонському Емарі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Як повідомили в прес-службі Генштабу Сил оборони Естонії, чехи прибули зі своєї авіабази в Чаславі. Вони будуть виконувати завдання на винищувачах JAS-39 Gripen і пробудуть в Естонії чотири місяці. Пілоти будуть нести службу цілодобово, виконуючи при необхідності польоти розпізнавання повітряних об'єктів і здійснюючи регулярні тренувальні польоти.

"Естонія приєдналася до НАТО навесні 15 років тому. З моменту, коли об'єдналися три балтійські держави, почалася і місія з охорони повітряного простору Балтії", - сказав міністр оборони Естонії Юрі Луйк в понеділок на урочистій церемонії.

Військово-повітряні сили країн НАТО знаходяться в Естонії, Латвії та Литві, в порядку ротації згідно з рішенням Ради Альянсу 29 березня 2004 року, коли країни Балтії стали членами альянсу. У 2012 році на саміті НАТО в Чикаго було прийнято рішення продовжити місії ВПС в країнах Балтії на невизначений час. У самих країн Балтії власних винищувачів немає.

Другий льотний загін НАТО базується в Литві на авіабазі в Шауляї. 3 вересня там також пройде церемонія зміни особового складу місій. Замість льотчиків Бельгії та Данії до охорони повітряного простору країн Балтії приступлять пілоти з Угорщини та Іспанії.