Чехия, Венгрия и Испания в рамках миссии НАТО начинают патрулирование неба стран Балтии

В понедельник, 2 сентября, на охрану воздушного пространства стран Балтии заступили представители военно-воздушных сил Чехии, разместившихся на авиабазе в эстонском Эмари.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

Как сообщили в пресс-службе Генштаба Сил обороны Эстонии, чехи прибыли со своей авиабазы в Чаславе. Они будут выполнять задачу на истребителях JAS-39 Gripen и пробудут в Эстонии четыре месяца. Пилоты будут нести службу круглосуточно, выполняя при необходимости полеты по опознанию воздушных объектов и совершая регулярные тренировочные полеты.

"Эстония присоединилась к НАТО весной 15 лет назад. С момента, когда объединились три балтийских государства, началась и миссия по охране воздушного пространства Балтии", - сказал министр обороны Эстонии Юри Луйк в понедельник на торжественной церемонии.

Военно-воздушные силы стран НАТО находятся в Эстонии, Латвии и Литве в порядке ротации согласно решению Совета Североатлантического союза с 29 марта 2004 года, когда страны Балтии стали членами альянса. В 2012 году на саммите НАТО в Чикаго было принято решение продлить миссии ВВС в странах Балтии на неопределенное время. У самих стран Балтии собственных истребителей нет.

Второй летный отряд НАТО базируется в Литве на авиабазе в Шауляе. 3 сентября там также пройдет церемония смены личного состава миссий. Вместо летчиков Бельгии и Дании к охране воздушного пространства стран Балтии приступят пилоты из Венгрии и Испании. Чешская миссия ранее два раза выполняла такую задачу, базируясь в Шауляе.