Через аварію на стадіоні в Будапешті з його колонок 7 годин поспіль лунала пісня Rammstein

Оператори стадіону "Ференц Пушкаш Арена" у Будапешті перепросили у місцевих мешканців за незручності досить специфічного характеру – через аварію протягом ночі вони були змушені слухати німецький гурт Rammstein.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

Аварія сталася в ніч на вівторок, коли на новому стадіоні тестували аудіосистему.

Тому мешканці Будапешта мали можливість уважно вслухатися в пісню "Deutschland", а хтось навіть вивчити текст, адже одна й та сама пісня відтворювалася протягом семи годин і її було добре чути в довколишніх будинках.

Люди повідомили про гучну музику в поліцію, але ніхто не зміг впоратися зі збоєм до 3 ранку.

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Пізніше на сторінці у Facebook "Ференц Пушкаш Арена" з'явилися офіційні вибачення.

"Виконавець вжив заходів, щоб така ситуація не повторилася. Приносимо вибачення жителям сусідніх зі стадіоном будівель за незручності", - йдеться в повідомленні.

Стадіон "Ференц Пушкаш Арена", який вміщує 67 тисяч глядачів, буде відкритий в листопаді 2019 року. На відкритті стадіону збірна Угорщини має зіграти з Уругваєм.