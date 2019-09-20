Через аварію на стадіоні в Будапешті з його колонок 7 годин поспіль лунала пісня Rammstein
Оператори стадіону "Ференц Пушкаш Арена" у Будапешті перепросили у місцевих мешканців за незручності досить специфічного характеру – через аварію протягом ночі вони були змушені слухати німецький гурт Rammstein.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.
Аварія сталася в ніч на вівторок, коли на новому стадіоні тестували аудіосистему.
Тому мешканці Будапешта мали можливість уважно вслухатися в пісню "Deutschland", а хтось навіть вивчити текст, адже одна й та сама пісня відтворювалася протягом семи годин і її було добре чути в довколишніх будинках.
Люди повідомили про гучну музику в поліцію, але ніхто не зміг впоратися зі збоєм до 3 ранку.
Пізніше на сторінці у Facebook "Ференц Пушкаш Арена" з'явилися офіційні вибачення.
"Виконавець вжив заходів, щоб така ситуація не повторилася. Приносимо вибачення жителям сусідніх зі стадіоном будівель за незручності", - йдеться в повідомленні.
Стадіон "Ференц Пушкаш Арена", який вміщує 67 тисяч глядачів, буде відкритий в листопаді 2019 року. На відкритті стадіону збірна Угорщини має зіграти з Уругваєм.