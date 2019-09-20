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Из-за аварии на стадионе в Будапеште из его колонок семь часов подряд звучала песня Rammstein

Пятница, 20 сентября 2019, 09:30

Операторы стадиона "Ференц Пушкаш Арена" в Будапеште извинились перед местными жителями за неудобства достаточно специфического характера - из-за технических неполадок в течение ночи они были вынуждены слушать немецкую группу Rammstein.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

Авария произошла в ночь на вторник, когда на новом стадионе тестировали аудиосистему.

Жители Будапешта получили возможность внимательно вслушаться в песню "Deutschland", а кто-то даже выучить текст, ведь одна и та же песня воспроизводилась в течение семи часов и была хорошо слышна в расположенных рядом домах.

Люди сообщили о громкой музыке в полицию, но никто не смог справиться с неполадками до трех часов ночи.

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Позже на странице "Ференц Пушкаш Арена" в Facebook появились официальные извинения.

"Исполнитель принял меры, чтобы такая ситуация не повторилась. Приносим извинения жителям окрестных домов за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.

Стадион "Ференц Пушкаш Арена", который вмещает 67 тысяч зрителей, будет открыт в ноябре 2019 года. На открытии стадиона сборная Венгрии должна сыграть с Уругваем.

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