Сильні дощі призвели до повені в грецьких Салоніках

Сильна злива в четвер увечері призвела до великої повені в Салоніках, десятки будинків виявилися затоплені.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Найбільші підтоплення спостерігалися в західній частині міста. В пожежну службу надійшло понад 150 дзвінків з проханнями про відкачування води з затоплених будинків або підвальних приміщень.

Після зливи співробітники пожежної служби перемістили сім людей в безпечне місце з їхніх затоплених будинків в районі Ефкарпія.

В Антокипої паводкові води нанесли велику кількість бруду і сміття.

Два автомобіліста опинилися в пастці на затоплених дорогах. Одному вдалося вибратися з води самостійно, а іншому потрібна була допомога поліції.

Рух у п'ятницю зранку був дуже повільним, через слизьке дорожнє покриття вже трапилося кілька аварій.