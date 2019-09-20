Сильные дожди привели к наводнению в греческих Салониках

Сильный ливень в четверг вечером привел к большому наводнению в Салониках, десятки домов оказались затоплены.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Наибольшие подтопления наблюдались в западной части города. В пожарную службу поступило более 150 звонков с просьбами об откачке воды из затопленных зданий или подвальных помещений.

После ливня сотрудники пожарной службы переместили семь людей в безопасное место из их затопленных домов в районе Эфкарпия.

В Антокипое паводковые воды нанесли большое количество грязи и мусора.

Два автомобилиста оказались в ловушке на затопленных дорогах. Одному удалось выбраться из воды самостоятельно, а другому нужна была помощь полиции.

Движение в пятницу утром было очень медленным, из-за скользкого дорожного покрытия уже случилось несколько аварий.