В аеропорту Кишинева проходять обшуки

Співробітники Антикорупційної прокуратури Молдови і Наццентру боротьби з корупцією проводять обшуки в аеропорту Кишинева.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

19 вересня Генпрокуратура Молдови повідомила, що порушила кілька кримінальних справ, зв'язкових з незаконною здачею в концесію аеропорту.

У них фігурують, в тому числі депутати від партії "Шор" Ілан Шор і Петру Жардан, а також депутат від Демпартії Володимир Чоботар. Кримінальні справи відкрили за статтями "Шахрайство", "Привласнення чужого майна", "Відмивання грошей", "Зловживання владою або службовим становищем", "Перевищення влади або службових повноважень", "Зловживання службовим становищем".

У серпні правоохоронці двічі провели обшуки в аеропорту Кишинева.