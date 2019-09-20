В аэропорту Кишинева проходят обыски

Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры Молдовы и Наццентра по борьбе с коррупцией проводят обыски в аэропорту Кишинева.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

19 сентября Генпрокуратура Молдовы сообщила, что возбудила несколько уголовных дел, связных с незаконной сдачей в концессию аэропорта.

В них фигурируют, в том числе депутаты от партии "Шор" Илан Шор и Петру Жардан, а также депутат от Демпартии Владимир Чеботарь. Уголовные дела открыли по статьям "Мошенничество", "Присвоение чужого имущества", "Отмывание денег", "Злоупотребление властью или служебным положением", "Превышение власти или служебных полномочий", "Злоупотребление служебным положением".

В августе правоохранители дважды провели обыски в аэропорту Кишинева.