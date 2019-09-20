Естонію не запрошували на зустріч у Брюсселі, яку зібрався "бойкотувати" правий міністр

Нарада кількох країн Євросоюзу з питань міграційної політики 23 вересня не буде нарадою міністрів внутрішніх справ всіх країн ЄС, і Естонія не отримувала запрошення на цю зустріч, тому її неучасть у ній не можна вважати бойкотом.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, повідомляє "Європейська правда".

"На Мальті зустрінуться представники Франції, Італії, Німеччини, Мальти, Фінляндії, яка головує в Раді ЄС, та Європейської комісії. Ці держави обговорять можливу спільну міждержавну схему з перерозподілу біженців, яка буде діяти за домовленістю", - написав Рейнсалу у своєму Facebook.

За словами міністра, Естонія не давала згоди приєднатися до цієї схеми і тому не отримувала будь-яких запрошень взяти участь в призначеній на понеділок зустрічі. "Окремим питанням є пропозиція на рівні ЄС створити обов'язкову схему перерозподілу. Естонія це ніколи не підтримувала і не підтримує зараз", - додав Рейнсалу.

Міністерство внутрішніх справ також спростувало твердження, що глава МВС Март Хельме бойкотує зустріч 23 вересня, пише ERR.

"У понеділок не буде чергового проведення конференції міністрів внутрішніх справ ЄС. Йдеться про зустріч кількох держав, в якій візьме участь невелике число країн, і глава МВС Естонії на неї запрошення не отримував. Офіційна зустріч глав МВС країн-членів ЄС відбудеться 8 жовтня, і в ній міністр внутрішніх справ Март Хельме візьме участь", - повідомило міністерство.

Хельме в четвер заявив, що він відмовився брати участь у запланованій на понеділок зустрічі міністрів внутрішніх справ Європейського союзу, яка буде присвячена зміні міграційної політики. За його словами, своєю відмовою він дає зрозуміти, що Естонія не збирається навіть обговорювати створення міграційного механізму.

Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте хочуть змінити міграційну політику ЄС, щоб в ній брали участь усі країни блоку. Ті країни, які не будуть слідувати цій політиці, хочуть карати грошовим штрафом.