Пристайко пояснив, чому в Мінську письмово не узгодили "формулу Штайнмаєра"

Тристороння контактна група у Мінську через технічне непорозуміння письмово не узгодила умови проведення виборів на окупованій частині Донбасу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв’ю "Європейській правді".

"В середу в Мінську тристороння контактна група дійсно не виконала вказівку "нормандської четвірки" про письмове узгодження тексту цієї формули. Вони справді мали це зробити, але виникло технічне непорозуміння в самій тристоронній контактній групі. А ще, дійсно, представник України висловив певні зауваження, які, я думаю, будуть опрацьовані пізніше", - сказав Пристайко.

Він зазначив, що, можливо, до тексту, який обговорюється на тристоронній контактній групі, буде щось додано або забрано – бо саме для цього їм і передали цей текст, щоб вони з ним працювали.

"У що він перетвориться – чи він залишиться без змін, чи щось буде додано – це має вирішити тристороння контактна група", - сказав міністр

Пристайко не зміг сказати, коли відбудеться наступна зустріч контактної групи: "Коли домовляться. Але, може, і відеоконференція буде, а не зустріч".

Раніше Пристайко повідомив про те, що він 2 вересня на зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки" у Парижі дав згоду на так звану "формулу Штайнмаєра" щодо врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу.

В останні дні у Києві точиться дискусія про можливість застосування "формули Штайнмаєра" для врегулювання на Донбасі.

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