Пристайко объяснил, почему в Минске письменно не согласовали "формулу Штайнмайера"

Трехсторонняя контактная группа в Минске из-за технического недоразумения письменно не согласовала условия проведения выборов на оккупированной части Донбасса.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью "Европейской правде".

"В среду в Минске трехсторонняя контактная группа действительно выполнила указание "нормандской четверки" о письменном согласовании текста этой формулы. Они действительно должны были это сделать, но возникло техническое недоразумение в самой трехсторонней контактной группе. А еще, действительно, представитель Украины выразил определенные замечания, которые, я думаю, будут обработаны позже", - сказал Пристайко.

Он отметил, что, возможно, в текст, который обсуждается на трехсторонней контактной группе, будет что-то добавлено или отнято - ведь именно для этого им и передали этот текст, чтобы они с ним работали.

"Во что он превратится - или он останется без изменений, или что-то будет добавлено - это должна решить трехсторонняя контактная группа", - сказал министр.

Пристайко не смог сказать, когда состоится следующая встреча контактной группы: "Когда договорятся. Но, может, и видеоконференция будет, а не встреча".

Ранее Пристайко сообщил о том, что он 2 сентября на встрече советников лидеров "нормандской четверки" в Париже дал согласие на так называемую "формулу Штайнмайера" по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса.

В последние дни в Киеве идет дискуссия о возможности применения "формулы Штайнмайера" для урегулирования на Донбассе.

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