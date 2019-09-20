Україна вимагає переговорів з Британією щодо безвізу

Україна наполягає на переговорах з Британією щодо безвізового режиму і розраховує на його отримання.

Про це глава МЗС України Вадим Пристайко заявив в інтерв’ю "Європейській правді".

"Ми про це (наміри вести переговори щодо візової лібералізації. – Ред.) чітко заявили і розраховуємо на безвіз з Великою Британією. А от що ми отримаємо – це буде результатом переговорів", - сказав він.

За його словами, британська міграційна служба дуже жорстко ставиться до цього, стверджуючи, що на сьогодні не має ні сил, ні ресурсів, ні бажання займатися українським профайлом, бо у них є значно більші міграційні проблеми.

"Але ми не сприймаємо цю відповідь і вимагаємо переговорів", - наголосив Пристайко.

Він також повідомив, що до прем’єра Британії Бориса Джонсона також повідомили про таку потребу з боку української сторони, і що він почув це питання.

"Наскільки ми перетворимо це в рішення еміграційної служби Великої Британії, яка відома своєю традиційністю в підходах – це вже питання дипломатії, яка є мистецтвом можливого", - сказав міністр.