Украина требует переговоров с Британией по безвизу

Украина настаивает на переговорах с Великобританией по безвизовому режиму и рассчитывает на его получение.

Об этом глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил в интервью "Европейской правде".

"Мы об этом (намерении вести переговоры по визовой либерализации. - Ред.) четко заявили и рассчитываем на безвиз с Великобританией. А вот что мы получим - это будет результатом переговоров", - сказал он.

По его словам, британская миграционная служба очень жестко относится к этому, утверждая, что на сегодня нет ни сил, ни ресурсов, ни желания заниматься украинским профилем, потому что у них есть значительно большие миграционные проблемы.

"Но мы не принимаем этот ответ и требуем переговоров", - отметил Пристайко.

Он также сообщил, что премьеру Великобритании Борису Джонсону также сообщили о такой потребности со стороны украинской стороны, и он услышал этот вопрос.

"Насколько мы превратим это в решение эмиграционной службы Великобритании, которая известна своей традиционностью в подходах - это уже вопрос дипломатии, которая является искусством возможного", - сказал министр.