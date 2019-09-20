Суд у Чехії вирішив не віддавати відомий замок Тевтонському ордену
П'ятниця, 20 вересня 2019, 17:19
Конституційний суд Чехії вирішив залишити у державній власності замок Боузов, один із найбільш відвідуваних в Моравії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktualne.
Своїм рішенням суд відкинув клопотання Тевтонського ордену, який вимагав віддати замок у його власність.
Конституційний суд отримав клопотання ордену в липні, рішення виніс тепер.
Тевтонський орден придбав замок, що розташований нині в Оломоуцькому краї, в XVII столітті.
Нацисти конфіскували замок до 25 лютого 1948 року – дня, узаконеного як точка відліку при вирішенні майнових суперечок з церквами. Нацисти розмістили в замку штаб-квартиру СС.
Після закінчення війни замок Боузов перейшов у власність Чехословаччини.
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