Суд у Чехії вирішив не віддавати відомий замок Тевтонському ордену

Конституційний суд Чехії вирішив залишити у державній власності замок Боузов, один із найбільш відвідуваних в Моравії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktualne.

Своїм рішенням суд відкинув клопотання Тевтонського ордену, який вимагав віддати замок у його власність.

Конституційний суд отримав клопотання ордену в липні, рішення виніс тепер.

Тевтонський орден придбав замок, що розташований нині в Оломоуцькому краї, в XVII столітті.

Нацисти конфіскували замок до 25 лютого 1948 року – дня, узаконеного як точка відліку при вирішенні майнових суперечок з церквами. Нацисти розмістили в замку штаб-квартиру СС.

Після закінчення війни замок Боузов перейшов у власність Чехословаччини.