Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Дві європейські авіакомпанії припиняють польоти в Україну

У Нормандському форматі можуть ухвалити "велику угоду", що включатиме газ і Донбас

Мільйони людей у світі вийшли на кліматичні протести

Делегацію України в ПАРЄ очолила депутатка "Слуги народу"






Суд у Чехії вирішив не віддавати відомий замок Тевтонському ордену

П'ятниця, 20 вересня 2019, 17:19

Конституційний суд Чехії вирішив залишити у державній власності замок Боузов, один із найбільш відвідуваних в Моравії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktualne.

Своїм рішенням суд відкинув клопотання Тевтонського ордену, який вимагав віддати замок у його власність.

 

Конституційний суд отримав клопотання ордену в липні, рішення виніс тепер.

Тевтонський орден придбав замок, що розташований нині в Оломоуцькому краї, в XVII столітті.

Нацисти конфіскували замок до 25 лютого 1948 року – дня, узаконеного як точка відліку при вирішенні майнових суперечок з церквами. Нацисти розмістили в замку штаб-квартиру СС.

Після закінчення війни замок Боузов перейшов у власність Чехословаччини.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Чехія
powered by lun.ua